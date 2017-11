Elektro-Antrieb DHL bestellt Teslas E-LKW

Deutsche Post DHL setzt auf elektrische Lkw des Autobauers Tesla. Der Logistiker hat zehn Fahrzeuge geordert, sie sollen 2019 geliefert werden.

