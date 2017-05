Elektro-Lieferwagen Hermes will E-Sprinter von Daimler fahren

Der Paketzusteller Hermes und Mercedes-Benz haben am Montag in Hamburg eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft bei der Elektro-Kooperation unterschrieben. Im nächsten Jahr starten Pilotprojekte für den Einsatz von Elektro-Transportern in Hamburg und Stuttgart.

