Elektroantrieb Post baut E-Lieferwagen mit Ford

Die Deutsche Post macht sich nach dem Erfolg ihres Streetscooters zusammen mit Ford an den Bau eines größeren Elektro-Lieferwagens. Dazu werde ein Ford-Transit-Fahrgestell mit einem Batterieantrieb nach Vorgaben der Post ausgestattet, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bonn mit.

