Elektromobilität 4 Autokonzerne gründen Joint Venture für E-Ladestationen

Das von der Autobranche gemeinsam geplante europaweite Ladenetz für Elektrofahrzeuge soll bis Ende dieses Jahres noch erste Gestalt annehmen. Bis dahin werde der Aufbau der ersten 20 von insgesamt 400 geplanten Schnellladestationen an Autobahnen und anderen Hauptverkehrsachsen in Deutschland, Norwegen und Österreich beginnen, teilten die beteiligten Autobauer BMW , Daimler und Ford sowie Volkswagen mit den Töchtern Audi und Porsche am Freitag mit.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.