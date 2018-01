Fulfillment Amazon baut zweites Sortierzentrum

In Garbsen bei Hannover will Amazon sein zweites deutsches Sortierzentrum errichten. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung erfuhr, betragen die Baukosten 50 Mio. Euro. Eine Teilbaugenehmigung liegt bereits vor. Der neue Standort soll das europäische Fulfillment-Netzwerk von Amazon stärken, zu dem in Deutschland bislang elf große Logistikzentren und ein kleineres Sortierzentrum in