Expansion Lesara baut eigenes Logistikzentrum

Lesara baut eigenes Logistikzentrum

Der Online-Modehändler Lesara baut sein erstes eigenes Logistikzentrum. Es wird in Erfurt errichtet und soll im Sommer 2018 in Betrieb gehen. Der internationale Online-Modehändler Lesara investiert zusammen mit dem Immobilienkonzern Goodman 45 Mio. Euro in ein erstes eigenes Logistikzentrum in Erfurt. Es soll eine Fläche von 55 000 qm haben. Mehr als 33 500 Pakete pro Tag werden hier nach der Eröffnung im August 2018 umgeschlagen.

