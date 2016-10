Flächendeckender Rollout Girocard kontaktlos startet bundesweit

Führende Einzelhandelskonzerne in Deutschland setzen große Hoffnungen in die per NFC funkende EC-Karte und bereiten sich auf deren Start vor. Erste Filialisten wollen das Kontaktlos-Verfahren der deutschen Kreditwirtschaft noch in diesem Jahr pilotieren und im ersten Quartal 2017 deutschlandweit anbieten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.