Girocard kontaktlos Rewe und Co. lassen EC-Karte funken

Erste Händler werden noch in diesem Quartal bundesweit per NFC funkende EC-Karten an ihren Kassen akzeptieren. Rewe macht voraussichtlich den Anfang, aber auch Aldi, Lidl und Co. haben die technischen Voraussetzungen geschaffen. Hinter den Kulissen hat das Wettrennen längst begonnen.

