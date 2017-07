Hackerangriff Schadsoftware Not-Petya sorgt für Chaos

Die Schadsoftware Not-Petya hält seit vergangener Woche Unternehmen auf der ganzen Welt in Atem. Bei Beiersdorf standen zeitweise Fabriken still, auch Mondelez war betroffen. Am heftigsten attackierte der Virus die Ukraine. Der dortige Geheimdienst vermutet Moskau dahinter.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.