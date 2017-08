IT-Sicherheit Sicherheitslücken in Smart Toys

Die Stiftung Warentest warnt vor so genannten Smart Toys, also Teddys, Kätzchen und anderen Kuscheltieren, die sich per Smartphone mit dem Internet verbinden lassen. Laut den Verbraucherschützern lassen sich einige der getesteten Spielzeuge per Bluetooth fremdsteuern oder geben Daten an Dritte weiter.

