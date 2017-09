Innovationen Zalando buhlt um Tech-Startups

Zalando will enger mit Startups zusammenarbeiten und bietet jungen Unternehmen an, Lösungen und Funktionalitäten in die Zalando-Plattform zu integrieren. Das Zalando Build genannte Projekt, richtet sich an Startups, die Ideen für eine stärkere Personalisierung beim Einkaufen haben.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.