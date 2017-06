Innovationszentrum GS1 plant Herkunftscodes für Obst und Gemüse

Noch in diesem Jahr will der Handelsdienstleister GS1 Herkunftscodes für Obst und Gemüse einführen. Mit einem neuen Innovationszentrum will das Kölner Unternehmen den Wandel im deutschen Einzelhandel vorantreiben.

