Instore-Werbung Apple erlaubt Mobile Marketing per NFC-Nahfunk

Apple erlaubt Apps auf neuen iPhones ab Herbst, Informationen per NFC-Nahfunk zu empfangen. Das gibt Instore-Marketing neue Möglichkeiten, kommentieren Fachleute. Erst wenn Apple seine iPhones auch zum Senden von Daten per NFC öffnen würde, kämen Betriebssystem-übergreifende Mobile-Payment-Systeme in Schwung.

