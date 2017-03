Intralogistik Konzerne investieren in Lagertechnik

Eine Aufkauf-Welle schafft Maschinenbau-Konzerne mit Intralogistik-Technik, die für Industrie 4.0 gut aufgestellt sind. Jetzt will Toyota als Weltmarktführer bei Gabelstaplern für 1,2 Mrd. Euro Vanderlande übernehmen, einen der wichtigsten Anbieter von automatisierten Verteilzentren. Kurz zuvor gingen Dematic an Kion und Swisslog an Kuka. In allen drei Fällen sind erhebliche Synergien zu erwarten, die dem Angebot für automatisierte Lager und Kommissionier-Roboter zugutekommen.

