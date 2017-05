Kassenloser Supermarkt Neue Spekulationen um Amazon Go in Europa

Plant Amazon den Einstieg in den stationären LEH in Europa? Die Anmeldung von Werbeslogans für Amazon Go bei europäischen Markenämtern nährt zumindest Spekulationen um eine baldige Expansion des US-Konzerns mit seinen kassenlosen Convenience-Läden.

