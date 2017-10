Konferenz Shoptalk Europe Künstliche Intelligenz begeistert Händler

Künstliche Intelligenz (KI) wird Technologie-Vorreitern im Handel in den nächsten Jahren erhebliche Konkurrenzvorteile bringen. Darüber waren sich Topmanager von Ebay, Facebook, JD.com, Zooplus und anderen Unternehmen diese Woche bei der gut besuchten Zukunftskonferenz Shoptalk Europe einig. Künstliche Intelligenz war eine der meist genannten Zukunftstechnologien auf der an Superlativen nicht armen Konferenz Shoptalk in Kopenhagen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.