Kooperation mit Institut Ahold will mehr Künstliche Intelligenz

Der Handelskonzern Ahold Delhaize will von der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) am neuen Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) in Amsterdam profitieren.

Das holländische Innovation Center ICAI und der Retailer sind eine Partnerschaft eingegangen, in der neue und transparente KI-Verfahren für Empfehlungsmarketing und die Optimierung der Lieferketten entwickelt