Künstliche Intelligenz Amazon arbeitet mit Max-Planck-Institut an KI

Amazon will beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) mit dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen zusammenarbeiten. Dazu wird der Internet-Konzern nach eigenen Angaben ein Research Center mit 100 Mitarbeitern in der Nähe des Instituts einrichten und in den kommenden Jahren 1,3 Mio. Euro investieren. Amazon wird durch die Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft in Tübingen Teil der sogenannten Cyber-Valley-Initiative.

