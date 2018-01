Künstliche Intelligenz Colgate und Apple launchen schlaue Zahnbürste

Colgate-Palmolive und Apple verkaufen gemeinsam eine neue Smart-Zahnbürste. Sie setzt auf Apples Forschungsschnittstelle Research Kit und wertet in Echtzeit die Effektivität des Putzens aus.

Colgate-Palmolive will noch im Januar den Verkauf einer neuen Smart-Zahnbürste starten. Sie soll exklusiv in Apple-Stores vertrieben werden, zunächst nur in den USA. Apples offene Schnittste