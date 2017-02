Künstliche Intelligenz Ford investiert Milliarden in autonome Autos

Ford kauft Argo AI, ein auf die Steuerung autonomer Autos spezialisiertes Start-up. Gleichzeitig kündigte der Autokonzern an, in den nächsten fünf Jahren 1 Mrd. US-Dollar in dieses Geschäftsfeld zu investieren – inklusive der aktuellen Kaufsumme.

