Künstliche Intelligenz Werbung mit versteckter Kamera

Vom 26. Oktober an wird die Riesen-Reklametafel am Piccadilly Circus nach neun Monaten wieder eingeschaltet. Versteckte Kameras sollen dabei maßgeschneiderte Werbung für Passanten auslösen. Londons größte Reklametafel, die berühmten Piccadilly Lights sollen nach neun Monaten Renovierung wieder eingeschaltet werden. Die Werbefläche an der Kreuzung Piccadilly, Shaftesbury Avenue und Regent Street gilt als einer der Sehenswürdigkeiten der Stadt und diente als Kulisse mehrer Filme.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.