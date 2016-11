Lang-Lkw Freie Fahrt für Gigaliner

Die bisher in einem Pilotprojekt getesteten Lang-Lkw dürfen ab 2017 regulär auf deutschen Straßen fahren. Wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bekannt gab, fahren die 25,5 m langen Laster künftig in allen 14 Bundesländern, die an dem 2012 gestarteten Feldversuch teilgenommen haben.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.