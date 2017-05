Lebensmittel-Lieferservice Tesco liefert Food in einer Stunde aus

Der britische LEH-Marktführer Tesco sieht sich durch den superschnellen Lieferservice Amazon Prime Now so unter Druck, dass er in London die Auslieferung von Lebensmitteln innerhalb von einer Stunde ab Online-Bestellung testet.

