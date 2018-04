Letzte Meile Amazon liefert in den Kofferraum

Besitzer von Autos der Hersteller Volvo oder General Motors (GM) können sich in den USA künftig ihre Pakete in den Kofferraum liefern lassen, so sie die Ware bei Amazon bestellt haben. Die Kooperation mit den beiden Autoherstellern gelte für Fahrzeuge der Marken Chevrolet, Buick, GMC oder Cadillac, die nicht älter sind als zwei Jahre und deshalb über eine 4G LTE Internetverbindung verfügen, kündigte Amazon an.

