Letzte Meile Amazon liefert in den Kofferraum

Amazon liefert in den Kofferraum

Amazon-Paketboten sollen künftig Pakete in den Kofferraum liefern. Der Online-Händler kooperiert dazu in den USA mit General Motors und Volvo.

Besitzer von Autos der Hersteller Volvo oder General Motors (GM) können sich in den USA künftig ihre Pakete in den Kofferraum liefern lassen, so sie die Ware bei Amazon bestellt haben. Die Kooperation mit den beiden Autoherstellern gelte