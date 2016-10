Letzte Meile Roboter stellen Online-Pakete zu

Jetzt rollen die ersten Zustell-Roboter über deutsche Gehsteige, um Verbrauchern online gekaufte Waren auszuliefern. Fast gleichzeitig haben der Elektronik-Händler Media-Markt in Düsseldorf und der Logistik-Dienstleister Hermes (Otto Group) in Hamburg automatisierte Kleinsttransporter in den Dauertest geschickt.

