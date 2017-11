Lieferlösungen für Übermorgen Amazon testet Logistik der Zukunft

Ein Drohnenturm, ein Unterwasserlager, ein intelligentes Türschloss, Packstationen in Bus und Bahn: Zahlreiche Projektgruppen arbeiten bei Amazon an neuen Logistik-Modellen.

Unter Wasser, zu Lande, in der Luft, in das Auto, in die Box, in die Wohnung: Der Online-Händler Amazon testet die Lieferlogistik der Zukunft und sucht nach Lieferlösungen für Übermogen – von fu