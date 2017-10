Lieferwagen Deutsche Post will autonome Zustellfahrzeuge testen

Die Deutsche Post will ihre Streetscooter-Lieferwagen im nächsten Jahr testweise autonom fahren lassen. Den Fahrer ersetzen soll die Roboterwagen-Technologie aber nicht.Die Deutsche Post will im kommenden Jahr autonom fahrende Zustellfahrzeuge testen. Die Roboterwagen-Technologie soll zunächst probeweise in elektrische Streetscooter-Lieferwagen des Logistik-Konzern eingebaut werden, wie am Dienstag bei einer Konferenz des Chip-Partners Nvidia angekündigt wurde.

