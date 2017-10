Logistik Amazon will in die Wohnung liefern

Amazon testet die Zustellung ins Auto oder in die Wohnung. Dazu will der Online-Händler mit Phrame kooperieren, einem Hersteller smarter Schlüsselboxen fürs Auto. Zeiten, in denen der Postbote vergeblich klingelt, sollen bald vorbei sein. Jedenfalls wenn es nach Amazon geht. Der Online-Händler testet angeblich die Zustellung direkt ins Auto oder in die Wohnung des Kunden. Dazu will Amazon mit Phrame kooperieren, einem Hersteller smarter Schlüsselboxen fürs Auto.

