M-Payment Inder sollen per WhatsApp zahlen

WhatsApp statt Bargeld in Indien: Mit dieser Idee will Facebook laut Financial Times und Bloomberg den Markt für bargeldloses Zahlen aufmischen und den chinesischen Rivalen PayTM angreifen, eine Tochter des Internet-Konzerns Alibaba.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.