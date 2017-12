Maps-App Google zeigt Instore-Karten besser

Der Internet-Konzern Google will offenbar die Funktion Indoor-Navigation in seiner Maps-App aufwerten. Nach Angaben der Informationsdienste Heise und Android Police zeigt die Beta-Version 9.68 der Google-Maps-App Nutzern sehr viel deutlicher an, ob es zu Geschäften oder anderen großen Gebäuden Instore-Karten gibt.

Indoor-Karten für Google Maps nutzen etliche Einkaufszentr