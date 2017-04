Mastercard im Handy Deutsche Bank startet M-Payment

Die Deutsche Bank bietet ihren Kunden mit Mastercard ab sofort Mobile Payment an. Verbraucher mit Android-Smartphone können am POS im In- und Ausland per Handy bezahlen. Sparkassen und Volksbanken arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, um die weit verbreitete Girocard ins Smartphone zu bringen.

