Milliarden-Investition Rewe baut sieben automatisierte Lager

Rewe modernisiert sein gesamtes Logistik-Netz für über 1 Mrd. Euro. Der Handelskonzern will sieben neue, hochautomatisierte Verteilzentren in Deutschland errichten, erklärte Supply-Chain-Chef Matthias Bähr beim Branchenforum Handelslogistik NRW in Hamm.

Das berichtet die Deutsche Verkehrszeitung (DVZ). Laut Bähr, Leiter Logistik National von Rewe, erhält jede Rewe-Reg