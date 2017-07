Mobile Payment Apple arbeitet an Identifikation per Gesichtserkennung

Apple arbeitet daran, Mobile Payment und iPhone-Entsperrung per Gesichtserkennung abzusichern. Dafür soll ein neuer Typ von 3D-Sensor zum Einsatz kommen. Es wäre nach dem Fingerabdruck die zweite Methode zur Identifikation eines berechtigten Nutzers per Biometrie bei Apple. An der Authentifizierung per Biometrie arbeiten auch andere Anbieter von Mobile Payment wie Mastercard, Visa und Paypal.

