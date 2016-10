Mobile Payment Mastercard lässt per Selfie zahlen

Mastercard will das bargeldlose Bezahlen einfacher und sicherer machen – zunächst im Online-Shop und im zweiten Schritt auch am stationären POS. Bei der Handy-Lösung "Identity Check Mobile" sollen sich Kunden per Gesichtserkennung oder Fingerlinien-Sensor ausweisen.

