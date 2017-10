Mobile Payment Mehr Angebot zum Zahlen per Smartphone

Wichtige deutsche Player geben Gas beim Bezahlen per Handy. Sparkassen, Volksbanken und Postbank präsentieren jeder für sich eine neue Lösung. Auf Handelsseite sind aktuell Globus, Netto und die Payback-Partner besonders aktiv. In diesen Tagen überschlagen sich starke Akteure mit Neuigkeiten zum Thema Mobile Payment. Damit besteht die Chance, dass das Smartphone demnächst für eine nennenswerte Anzahl von Verbrauchern in Deutschland zum bevorzugten Zahlungsmittel an den Kassen des Handels wird.

