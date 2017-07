Mobile Payment Shell-Kunden zahlen per App und Paypal

Shell ist das erste Unternehmen in Deutschland, dass Paypal in vielen hundert stationären Verkaufsstellen als Zahlungsmittel akzeptiert. Noch 2017 will der Tankstellen-Konzern das Bezahlen per Smartphone, Shell-App und Paypal an rund 1 500 Stationen in Deutschland möglich machen.

