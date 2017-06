Mobile Payment/Marketing Apple lässt Apps auf NFC-Funk zugreifen

In einer Nebenbemerkung zum neuen Betriebssystem iOS 11 hat Apple die Öffnung der iPhone-Welt für die firmenübergreifende Nutzung des Nahfunks NFC bekannt gegeben. Dank des Strategieschwenks können Apps fremder Firmen in Zukunft auf iPhones ab Modell 7 auf den NFC-Chip in den Geräten zugreifen.

