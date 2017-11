Mobiles Bezahlen Spar bietet M-Payment- und Bonus-App

Die britische Supermarktkette Spar bietet Kunden künftig eine neue App an, mit der sie per Handy bezahlen können und dabei direkt Bonuspunkte und Gutscheine auf das Gerät gespielt bekommen. Den Anfang machten Läden in Plymouth und Exeter, derzeit wird die App landesweit ausgerollt. Kunden der britischen Supermarktkette Spar, können sich künftig eine neue App mit Namen Zapper auf ihr Smartphone laden.

