Mobilität Baidu will autonome Autos in Serie bauen

Der chinesische Internet-Riese Baidu will zusammen mit dem ebenfalls chinesischen Autobauer BAIC bis 2021 autonome Autos in Serie fertigen. Bereits 2019 sollen erste Fahrzeuge vom Band rollen, die autonom fahren, aber für den Notfall noch einen Fahrer an Bord haben. In China sollen bis 2021 autonome Autos in Serie gefertigt werden. Das plant der chinesische Internet-Riese Baidu gemeinsam mit dem ebenfalls chinesischen Autobauer BAIC.

