Mobilität GM testet autonome Autos in New York

General Motors will als erster Autobauer autonome Autos in New York testen. Anfang 2017 soll eine Flotte Selbstfahrer der Marke Chevrolet Bolt in Manhattan an den Start gehen. Im Süden Manhattans sollen von Anfang des kommenden Jahres an autonome Autos durch die Straße fahren. Jedenfalls wenn es nach dem Willen von Autobauer General Motors (GM) geht. Er will eine Flotte Selbstfahrer der Marke Chevrolet Bolt im Stadtverkehr testen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.