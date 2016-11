Neue IT-Landschaft Aldi Süd modernisiert sich mit SAP

Aldi Süd will eine komplett neue IT-Systemlandschaft bauen – und das in allen Ländern, in denen der Lebensmitteldiscounter tätig ist. Basis des ambitionierten Großprojekts wird vermutlich die neueste Software von SAP, die die in die Jahre gekommene IT der Marke Eigenbau ablösen soll.

