Pilotprojekte und Rollouts Lidl wird zum Technologie-Vorreiter

Lidl wird immer mehr zum Technologie-Vorreiter des deutschen Handels. In Portugal testet die Firma derzeit eine App, mit der Kunden beim Gang durch den Markt die Waren mit dem eigenen Smartphone selbst scannen. In Deutschland montiert Lidl in ersten Filialen Imager, die auch Handy-Coupons lesen können.

