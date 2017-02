Neues Logistikzentrum dm erwirbt Areal in Wustermark

dm will noch im Herbst mit den Bauarbeiten für ein drittes Logistikzentrum in Wustermark bei Berlin beginnen: Dabei investiert der Drogeriemarktbetreiber 100 Mio. Euro in die 162.000 zur Verfügung stehenden Quadratmeter. 2020 soll dann das laut dm "modernste Logistikzentrum Europas" eröffnet werden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.