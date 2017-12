Paket-Logistik DPD und Hermes für Haustür-Gebühr

Die Geschäftsführer der beiden Paketdienste DPD und Hermes wollen die direkte Lieferung bis zur Haustür mit einer extra Gebühr belegen. Gestiegene Zustellungskosten seien der Grund.

Paketlieferungen an die eigene Haustür könnten demnächst teurer werden. DPD-Geschäftsführer Boris Winkelmann kündigte in der Wirtschaftswoche an, künftig standardm