Paketboxen Amazon Locker erobern Mietshäuser

Amazon installiert seine Paketboxen großflächig in amerikanischen Mietshäusern. Der Online-Händler soll demnach Verträge mit etlichen Verwaltern und Besitzern großer Immobilien abgeschlossen haben. Pakete ohne Ende, das war für viele Hausmeister und Concierges in den USA ein großes Problem. Amazon will der täglichen Paketflut mit der Installation seiner Paketboxen begegnen.

