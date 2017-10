Paketzustellung Amazon liefert direkt in die Wohnung

Amazon-Prime-Kunden können sich vom 8. November an in 37 US-Städten ihre Waren kostenlos in die Wohnung liefern lassen. Vorausgesetzt sie kaufen sich die Technik für Amazon Key. Pakete direkt in die Wohnung liefern lassen, auch wenn man selber nicht da ist. Das bietet Amazon vom 8. November an Prime-Kunden in 37 US-Städten. Aber nur, wenn sie über Amazon Key verfügen, ein Set aus App, intelligentem Türschloss und der Sicherheitskamera Amazon Cloud-Cam.

