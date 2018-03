Personalisierte Coupons und mehr Lidl baut digitales Loyalty-System

Lidl ist dabei, in vielen Ländern ein modernes Loyalty-System aufzubauen. Mit per "Lidl Plus" gewonnenen Daten kann der Discounter nicht nur einzelne Bons auswerten, sondern auch Einkaufshistorien und das Online-Click-Verhalten. Statt Karten hat Lidl eine Handy-App. Die Hardware ist in Deutschland bereits installiert.

Eineinhalb Jahre hat Lidl in der nordspanischen Stadt Zaragossa mit einem L