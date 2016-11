Pick-by-Vision Apple arbeitet an Datenbrille

Apple arbeitet einem Medienbericht zufolge an Prototypen einer Datenbrille. Sie könnte dem Nutzer Informationen im Sichtfeld anzeigen und eventuell auch virtuelle Objekte in reale Umgebungen einblenden, schreibt der Finanzdienst Bloomberg am heutigen Dienstag unter Berufung auf informierte Personen.

