Pick-by-Vision Google Glass führt zu Milka-Paletten

Mondelez-Lieferungen für den belgischen Handel werden seit zwei Monaten von Lagerarbeitern kommissioniert, die per Datenbrille an den richtigen Regalplatz geführt werden. Der Kontraktlogistiker Weerts will den Einsatz von Google Glass und Picavi-Software auf weitere Arbeitsplätze ausweiten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.